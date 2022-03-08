Миколаївщина потерпає від обстрілів, але ворог там несе колосальні втрати

Миколаївщина потерпає від обстрілів, але ворог там несе колосальні втрати

Навіть виказуються обережні припущення, що скоро на ворога підуть у наступ

Українська армія готується до наступальної операції, аби повністю звільнити Миколаївську область від російських нацистів. Для цього прибуло підкріплення, повідомив Голова військової Миколаївської адміністрації Віталій Кім. За офіційною інформацією російські терористи окопуються під Херсоном. А їхні танки та техніка маневрують на сході області. Жоден населений пункт окупанти не захопили, але по дорогах розстрілюють мирних людей.

Про це йдеться в ТСН.

Під Миколаєвом розстріляли російські військові. Їх не зупинив навіть Червоний хрест, намальований на мікроавтобусі. Всередині їхали працівниці дитячого будинку. Три виховательки загинули на місці. Ще кілька жінок отримали поранення.

«Тварі розстріляли цивільний автобус, який їхав із жінками на зміну в інтернат. Автобус був помічений великим червоним хрестом , тобто в них реально немає нічого святого. Там були прості жінки, які їхали виконувати свої обов’язки дивитися за дітками», - каже Ольга Малярчук

Ситуація в Миколаївській області: українська армія готується до наступальної операції

Окупанти на дорогами Миколаївщини стріляють у цивільних, яких зустрічають на шляху. Так намагаються залякати населення області. Утім захопити Миколаїв, чи бодай якийсь населений пункт, росіянам не вдається. Ворога все частіше беруть в полон.

Обласний центр з успіхом відбиває усі атаки. Напередодні ворог обстріляв місто зі Смерчів та Ураганів. Тож сьогодні у Миколаєві знешкоджували нерозірвані снаряди, ними всіяне усе місто.

Більшість ракет, якими обстріляли Миколаїв, були касетними -забороненими для використання. Після вчорашньої атаки загинули 4 городян, 5 з пораненнями у лікарні. Зруйновані будинки. Утім, українським військовим вдалось розбити нападників і захопити чимало їхньої техніки.

А сьогодні до Миколаєва прибуло військове підкріплення. Голова військової обласної адміністрації каже, з 8-го березня – наші військові готуються йти у наступ.

Поки ворог знесилений, наші захисники його готуються повністю вибити з Миколаївщини.