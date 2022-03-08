Николаевщина страдает от обстрелов, но враг там несет колоссальные потери

Николаевщина страдает от обстрелов, но враг там несет колоссальные потери

Даже высказываются осторожные предположения, что скоро на врага пойдут в наступление

Украинская армия готовится к наступательной операции, чтобы полностью освободить Николаевскую область от русских нацистов. Для этого прибыло подкрепление, сообщил глава военной Николаевской администрации Виталий Ким. По официальной информации, российские террористы окапываются под Херсоном. А их танки и техника маневрируют на востоке области. Ни один населенный пункт оккупанты не захватили, но по дорогам расстреливают мирных людей.

Об этом говорится в ТСН.

Под Николаевом расстреляли русские военные. Их не остановил даже Красный крест, нарисованный на микроавтобусе. Внутри ехали работницы детского дома. Три воспитательницы погибли на месте. Еще несколько женщин получили ранения.

«Лица расстреляли гражданский автобус, который ехал с женщинами на смену в интернат. Автобус был отмечен большим красным крестом, то есть у них реально нет ничего святого. Там были простые женщины, которые ехали исполнять свои обязанности следить за детьми», — говорит Ольга Малярчук.

Новости Николаевской области: украинская армия готовится к наступательной операции

Оккупанты на дорогах Николаевщины стреляют в гражданских, которых встречают на пути. Так пытаются запугать население области. Впрочем, захватить Николаев, хоть какой-нибудь населенный пункт, россиянам не удается. Враги все чаще берут в плен.

Областной центр с успехом отражает все атаки. Накануне враг обстрелял город из Смерчей и Ураганов. Сегодня в Николаеве обезвреживали неразорванные снаряды, ими усеян весь город.

Большинство ракет, которыми обстреляли Николаев, были кассетными – запрещенными для использования. После вчерашней атаки погибли 4 горожан, 5 с ранениями в больнице. Разрушены дома. Впрочем, украинским военным удалось разбить нападающих и захватить немало их техники.

А сегодня в Николаев прибыло военное подкрепление. Глава военной областной администрации говорит, с 8 марта – наши военные готовятся идти в наступление.

Пока враг обессиленный, наши защитники готовятся его полностью выбить из Николаевщины.