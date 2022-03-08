Николаев получил подкрепление и готовится бить врага: председатель ОВА Виталий Ким

По словам главы области, ВСУ получили технику и подкрепление и готовы атаковать врага.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким записал утреннее обращение к украинцам.

Он сообщил, что Николаевщина готова не только давать отпор оккупантам во время наступления, но и контратаковать.

По словам Виталия Кима, 8 марта 1943 во время Второй мировой войны началось освобождение Николаевской области от фашистских оккупантов. Первыми освободили Новый Буг. Поэтому глава области провел параллели с этой датой и выразил надежду, что Николаевщину освободят от российских оккупантов именно в эту дату.

Виталий Ким добавил, что ВСУ области получили подкрепление личным составом и техникой.

"Знаем, что враг истощен, а мы получили подкрепление. Зашли ребята с техникой. Будем освобождать Николаевщину. Мы честные, мы предупредили", — сказал Виталий Ким.

Российские оккупанты утром, 7 марта, обстреляли Николаев ракетной артиллерией. Большинство бомб были кассетными. Из-за обстрелов в Николаеве повреждены 60 домов. Людей уже расселили и снабдили всем необходимым.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что у кафиров большие проблемы с топливом.