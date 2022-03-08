Нацбанк ослабил ряд ограничений на валютном рынке

Национальный банк продолжил постепенное ослабление и уточнение ограничений на валютном рынке, введенных 24 февраля в связи с введением военного положения.

На фоне вторжения российских войск на территории Украины Национальный банк ослабил ряд ограничений на валютном рынке, в частности, по снятию средств со счетов.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк и дальше постепенно ослабляет и уточняет перечень ограничений на валютном рынке, которые были введены для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны в связи с введением военного положения", — говорится в сообщении.

Так, с 8 марта 2022 года НБУ:

предоставил возможность банкам открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию из военного билета;

разрешил клиентам на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также производить покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой при наличии средств или банковских металлов в филиале/ отделении банка;

уточнил, что выдача банковских металлов со счетов клиентов банков осуществляется без ограничений в пределах их остатка на счете и при наличии в кассе филиала или в отделении;

определил, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

расширил возможность для резидентов и нерезидентов совершать переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка ВСУ, ТРО, социальная защита, здравоохранение и другие актуальные вопросы защиты населения в условиях военного положения.

В НБУ уточнили, что проведение расчетов по документарным и резервным аккредитивам/гарантиям/контргарантиям, открытым (подтвержденным, предоставленным) с 24 февраля 2022 года, запрещается.

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Исключение сделано только в случаях, когда такие расчеты осуществляются для оплаты товаров критического импорта, расчетов с МФО и других операций клиентов банков, перечень которых определен подпунктами 2-6 пункта 14 Постановления № 18.

"Этот запрет не касается расчетов по документарным и резервным аккредитивам/гарантиям/контргарантиям, открытым (подтвержденным, предоставленным) до 23 февраля 2022 года включительно", — отметили в Нацбанке.

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Национальный банк также определил, что в случае поступления средств из-за границы в российских рублях или белорусских рублях по операциям по экспорту и импорту товаров банка разрешается осуществить обмен этих средств на международном валютном рынке на другую валюту (кроме российских рублей/белорусских рублей) последующего зачисления на счета клиента.

Напомним, что для обеспечения проведения межбанковских переводов в условиях военного положения Нацбанк внес определенные изменения в обычную работу банковской системы. СЕП будет обеспечивать платежи банков без выходных.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua