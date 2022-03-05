Без вихідних і свят: НБУ змінив графік роботи банків

СЕП забезпечуватиме платежі банків без вихідних.

Для забезпечення проведення міжбанківських переказів в умовах воєнного стану Нацбанк вніс певні зміни у звичайну роботу банківської системи.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 7 березня на суботу 12 березня 2022 року. Таким чином 7 березня 2022 року встановлено робочим днем банківської системи і система електронних платежів Національного банку (СЕП) 07 – 08 березня 2022 року працюватиме та забезпечуватиме платежі банків у звичайному режимі.

Банки повинні забезпечити роботу своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень) без вихідних.

Отже, міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться:

у період із 05 до 07 березня 2022 року – датою банківського дня 07 березня 2022 року;

08 березня 2022 року – датою банківського дня 08 березня 2022 року.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 04 березня 2022 року № 35 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 грудня 2021 року № 142 та регламент роботи систем електронних платежів та депозитарного обліку Національного банку України».

Цією постановою також визначено, що система депозитарного обліку депозитарію Національного банку та депозитарної установи Національного банку 07 та 08 березня 2022 року працюватиме у звичайному режимі. Такий режим роботи запроваджено з метою надання максимальних можливостей для широкого кола учасників ринку та нерезидентів для придбання облігацій воєнного часу, емітованих урядом України.

Крім того, НПС «ПРОСТІР» також працюватиме у штатному режимі та буде здійснювати кліринг та розрахунки між учасниками системи в цей період.

На сьогодні СЕП працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу). Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

Також читайте Для вивезення з України понад 10 тисяч євро більше не потрібна довідка з банку

Також Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.