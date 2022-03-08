В Польше приняли решение относительно истребителей для Украины

В Польше приняли решение относительно истребителей для Украины

Польское правительство призвало другие страны НАТО последовать примеру.

Польша готова разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и бесплатно предоставить их в распоряжение США.

Об этом сообщили в МИДе Польши.

В то же время власти Польши обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой предоставить ей бывшие в употреблении самолеты с подобными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно договориться об условиях закупки этой техники.

Польское правительство также просит другие страны НАТО, имеющие на вооружении армий самолеты МИГ-29, действовать подобным образом.

Напомним, ранее Варшава направила запрос в администрацию президента Байдена по поводу гарантий, что США заменят старые МиГи, которые планируют передать Вооруженным силам Украины, истребителями американского производства. Белый дом заявил, что рассмотрит этот вопрос.

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