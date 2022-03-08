Вперше в історії: Японія надасть Україні захисне знаряддя для ЗСУ

Японія підтримує Україну.
8 березня відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил.
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
Йдеться про бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори та інше знаряддя.
"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали - Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", - наголосив Корсунський.
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