Вперше в історії: Японія надасть Україні захисне знаряддя для ЗСУ

Вперше в історії: Японія надасть Україні захисне знаряддя для ЗСУ

Японія підтримує Україну.

8 березня відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил.

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Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Йдеться про бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори та інше знаряддя.

"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали - Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", - наголосив Корсунський.

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