Впервые в истории: Япония предоставит Украине защитное орудие для ВСУ

Впервые в истории: Япония предоставит Украине защитное орудие для ВСУ

Япония поддерживает Украину.

8 марта состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил.

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Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Речь идет о бронежилете, шлемах, палатках, зимней одежде, медикаментах, генераторов и других орудиях.

"Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", — подчеркнул Корсунский.

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