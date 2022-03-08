Впервые в истории: Япония предоставит Украине защитное орудие для ВСУ

Япония поддерживает Украину.
8 марта состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил.
Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Речь идет о бронежилете, шлемах, палатках, зимней одежде, медикаментах, генераторов и других орудиях.
"Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", — подчеркнул Корсунский.
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