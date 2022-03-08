Шмыгаль сообщил, как дружественные страны помогают Украине

Украина за 6 дней получила 20 тонн гуманитарной помощи.

За последние шесть дней украинскую границу пересекли почти три тысячи иностранных грузовиков, которые везли 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Все это – преимущественно одежда, медикаменты и медицинские средства. Их правительство уже направляет в регионы.

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Об этом 8 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, более 10 млрд гривен поступило на счет, специально созданный Национальным банком Украины, для поддержки украинской армии.

"Хотим поблагодарить всех, кто помогает Украине. И за формальную помощь, и за настоящую дружескую поддержку", — сказал Шмыгаль.

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