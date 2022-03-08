Шмигаль повідомив, як дружні країни допомагають Україні

Україна за 6 днів отримала 20 тон гуманітарної допомоги.

За останні шість днів український кордон перетнули майже три тисячі іноземних вантажівок, що везли 20 тисяч тон гуманітарної допомоги. Усе це - переважно одяг, медикаменти та медичні засоби. Їх уряд вже спрямовує в регіони.

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Про це 8 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, понад 10 млрд гривень надійшло на рахунок, спеціально створений Національним банком України, для підтримки української армії.

"Хочемо подякувати всім, хто допомагає Україні. І за формальну допомогу, і за справжню, дружню підтримку", - сказав Шмигаль.

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