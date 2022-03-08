Кожен українець має поставити собі питання – чим саме я можу бути корисним? – Шмигаль

Кожен українець має поставити собі питання – чим саме я можу бути корисним? – Шмигаль

Війна – це не тільки фронт, а також тил, який має бути надійним і стабільним, наголосив голова уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців з закликом поставити собі запитання в умовах війни – чим саме я можу бути корисним армії, країні, державі?

Про це голова уряду сказав під час свого відеозвернення 8 березня.

"На територіях, наближених до зони бойових дій, наші героїчні пілоти, нацгвардійці й бійці територіальної оборони ефективно відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряні напади ворога на мирних людей і об’єкти критичної інфраструктури. В цих умовах ми всі маємо перебудовувати своє життя під "Економіку воєнного стану", – сказав Шмигаль.

"Кожен українець сьогодні має поставити собі питання – чим саме я можу бути корисним армії, країні, державі? І усвідомити, що війна – це не тільки фронт. Війна – це також тил, який має бути надійним і стабільним", – наголосив прем’єр.

Він також зазначив, що у часи війни складно займатись буденною роботою, хочеться бачити свій особистий вклад у перемогу тут і зараз. Але кожен має бути на своєму місці.

"Це також героїзм – побороти себе і в умовах постійних повітряних тривог, переживань за рідних, стресу щодня йти на роботу і робити свою справу. Всі ви герої, тому що працюєте у своїй державі під час війни. Уряд також продовжує працювати на нашу перемогу", – сказав Шмигаль.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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