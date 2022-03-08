З радіо в Маріуполі полилася російська пропаганда (відео)

З радіо в Маріуполі полилася російська пропаганда (відео)

Окупанти погрожують цивільним через радіо.

Російські окупанти захопили радіоефір у Маріуполі Донецької області та транслюють свою неправдиву пропаганду із залякуваннями місцевих жителів.

Про це свідчить відеозапис, на якому зафіксована відповідна радіотрансляція.

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Зауважимо, що окупанти поширюють брехню про те, начебто українське військове командування втекло і резерви розбиті. Це абсолютна неправда.

"Ви перебуваєте в повному оточенні. Підрозділи збройних сил Російської Федерації "Донецької народної республіки" вийшли до кордонів Донецької області. Ваше командування втекло, резерви розбиті. Допомоги не буде. За подальшого спротиву ви приречені на смерть. Ваш єдиний шанс вижити – скласти зброю та піти з Маріуполя гуманітарним коридором", – йдеться у заяві пропагандистів.

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти завадили евакуації мирного населення з Маріуполя, розпочавши атаку в напрямку гуманітарного коридору.

Через блокаду міста російськими окупантами від зневоднення померла дитина. В Маріуполі немає води, світла, тепла та зв'язку.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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