"Залишайтеся сильними": мама Ілона Маска підтримала українських чоловіків

Мей Маск поділилися в Мережі світлинами з Києва.

Мама американського мільярдера Ілона Маска, 73-річна модель Мей Маск, підтримала українських чоловіків, які захищають Україну у війні проти путінської Росії.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала світлини з Києва.

Ці фото модель, бізнесвумен та письменниця зробила під час своїх поїздок до України

"Бажаю чоловікам в Україні, які виборюють свободу, залишайтеся сильними. Під час моїх поїздок до Києва у 2017 та 2021 роках у мене були чудові охоронці. Сподіваюся, вони у безпеці. Ми всі неймовірно засмучені та відчуваємо свою безпорадність у зв'язку з російським вторгненням", - написала Мей Маск у новому дописі на своїй сторінці у соцмережі.

До слова, кілька днів тому Мей в Instagram звернулася в короткому відео до українців. Знаменитість побажала у своєму зверненні перемоги у війні. “Ви надихаєте світ своєю мужністю”, - написала у вона у своєму пості.

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