Про причини припинення роботи не повідомляється.

Польський бренд одягу Reserved призупинив роботу свого інтернет-магазину в Росії.

Про це йдеться на сайті магазину.

"Інтернет-магазин Reserved тимчасово не працює, тому ознайомтесь будь-ласка зі змінами, що стосуються доставки, повернення та звернення до служби підтримки клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Що стосується фізичних магазинів - вони поки що працюють.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі. У відповідь на агресію РФ низка компаній заявила про вихід з країни.

Так, станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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