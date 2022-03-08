О причинах прекращения работы не сообщается.

Польский бренд одежды Reserved приостановил работу своего интернет-магазина в России.

Об этом говорится на сайте магазина.

"Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки клиентов", — говорится в сообщении.

Что касается физических магазинов – они пока работают.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды. В ответ на агрессию РФ ряд компаний заявил о выходе из страны.

Так, по состоянию на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

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