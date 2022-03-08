Как получают пенсии на Харьковщине: ответ ОГА

Как получают пенсии на Харьковщине: ответ ОГА

Есть трудности получения пенсий из-за почтовых отделений.

Несмотря на атаки российского врага, пенсии жителям Харьковщины продолжают выплачиваться. Более 500 тысяч пенсионеров области уже получили выплаты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Есть трудности получения пенсий через почтовые отделения, когда отсутствует связь с центральной базой данных.

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"Для примера в г. Купянск, где оккупанты уничтожили помещение почты. Но эти вопросы решаем", - сказал Синегубов.

Сейчас также начата выплата социальных пособий, по некоторым населенным пунктам ожидается незначительная задержка из-за работы серверов.

"С профильным департаментом ХОВА делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту мирного населения. Пока Вооруженные Силы Украины надежно удерживают границы Харьковщины", - написал Синегубов.

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