В Киевской области продлили комендантский час: объявлено время

Комендантский час будет действовать в Киевской области с 20:00 до 7:00.
В Киевской области продолжается комендантский час. Он будет действовать с 8 по 9 марта с 20:00 до 7:00.
Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.
Чиновник напомнил, что во время комендантского часа запрещено выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).
"Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности жителей региона", — отметил он.
Напомним, ночь на 8 марта в Киеве прошла спокойно. В городе работают магазины, аптеки, зоомагазины. Есть связь, работает вся коммунальная инфраструктура и медицинская отрасль.
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