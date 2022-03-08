В Киевской области продлили комендантский час: объявлено время

В Киевской области продлили комендантский час: объявлено время

Комендантский час будет действовать в Киевской области с 20:00 до 7:00.

В Киевской области продолжается комендантский час. Он будет действовать с 8 по 9 марта с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

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Чиновник напомнил, что во время комендантского часа запрещено выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности жителей региона", — отметил он.

Напомним, ночь на 8 марта в Киеве прошла спокойно. В городе работают магазины, аптеки, зоомагазины. Есть связь, работает вся коммунальная инфраструктура и медицинская отрасль.

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