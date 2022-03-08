Сейчас враг будет сеять много лжи, не поддавайтесь – Кличко

Также мэр столицы призвал киевлян сохранять выдержку.

Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

В новом видеообращении он отметил, что все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают. Также работает большинство продовольственных магазинов и аптек. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин.

"Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь. Системно работает гуманитарный штаб, который создал город. Налаженная логистика. Мы получаем гуманитарную помощь и от украинского бизнеса, и от иностранного. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем также резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают – привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен!" – отметил Кличко.

Также мэр столицы призвал киевлян сохранять выдержку, оставаться в безопасных местах по сигналу тревоги – дома или в укрытиях.

"Поддерживайте близких, соседей, людей, которые рядом. Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! Вместе выстоим! Слава Украине!" – добавил он.

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