Зараз ворог сіятиме багато брехні, не піддавайтеся – Кличко

Також мер столиці закликав киян зберігати витримку.

Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста.

Про це повідомив мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

У новому відеозверненні він зазначив, що всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Також працюють більшість продовольчих магазинів та аптек. Сьогодні "Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін.

"Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога. Системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика. Ми отримуємо гуманітарну допомогу і від українського бізнесу, і від іноземного. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають – залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива!" – зазначив Кличко.

Також мер столиці закликав киян зберігати витримку, залишатися в безпечних місцях за сигналу тривоги – вдома або в укриттях.

"Підтримуйте близьких, сусідів, людей, які поруч. Довіряйте лише офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – додав він.

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