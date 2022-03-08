Ночь в Киеве прошла спокойно – КГГА

В городе есть связь, свет и продукты.

Ночь на 8 марта в Киеве прошла спокойно. В городе работают магазины, аптеки, зоомагазины. Есть связь, работает вся коммунальная инфраструктура и медицинская отрасль.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Транспорт работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам – как наземный транспорт, так и метрополитен.

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Левый и правый берега соединяют два моста – Дарницкий и Северный.

В столице работает вся инфраструктура. Работники коммунального сектора поддерживают работу теплосетей, водоотводов и т.п. В городе есть электричество, работает связь.

В Киеве возобновили работу стоматологические кабинеты, оказывающие неотложную помощь. Информацию об их работе можно найти на сайте КГГА.

"В боевом режиме работают все больницы – они обеспечены всем необходимым, чтобы оказывать помощь жителям и раненым", – рассказал Николай Поворозник.

Кроме того, в Киеве продолжает работать Гуманитарный штаб. Сейчас для его работы необходимы логистические партнеры и водители со своим транспортом от 1 тонны грузоподъемностью. Присоединиться можно, заполнив форму: https://forms.gle/mtptWmejD4EMwyCDA.

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