Ніч у Києві минула спокійно - КМДА

У місті є зв'язок, світло та продукти.

Ніч проти 8 березня у Києві минула спокійно. У місті працюють магазини, аптеки, зоомагазини. Є зв’язок, працює уся комунальна інфраструктура та медична галузь.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Транспорт працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами – як наземний транспорт, так і метрополітен.

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Лівий та правий береги сполучають два мости – це Дарницький та Північний.

У столиці працює вся інфраструктура. Працівники комунального сектору підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо. У місті є електрика, працює зв’язок.

У Києві відновили роботу стоматологічні кабінети, які надають невідкладну допомогу. Інформацію про їхню роботу також можна знайти на сайті КМДА.

"У бойовому режимі працюють всі лікарні – вони забезпечені всім необхідним, щоб надавати допомогу мешканцям та пораненим", – розповів Микола Поворозник.

Крім того, у Києві продовжує працювати Гуманітарний штаб. Зараз для його роботи необхідні логістичні партнери та водії зі своїм транспортом вантажопідйомністю від 1 тони. Долучитись можна, заповнивши форму: https://forms.gle/mtptWmejD4EMwyCDA .

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