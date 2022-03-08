У повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів

У повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів

Ворожий літак збили зенітні ракетні війська.

У повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів.

Ворожий літак збили зенітні ракетні війська.

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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"12 доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Іще протягом доби 7 березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.

Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

Таким чином, можна підбити попередні підсумки 12 доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами.

Йдеться про ППО усіх складових Сил оборони України, від Повітряних Сил – до територіальної оборони.

Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Нагадаємо, під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії. Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму".

Зазначимо, російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців.

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