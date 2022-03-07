За 40 хвилин українці знищили два ворожі літаки

Обидва були збиті у небі на Києвом і областю.

Сьогодні ввечері, 7 березня, один ворожий літак було збито над Києвом системою ППО, а вже за 40 хвилин у повітряному бою був збитий другий літак на околицях столиці.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України.

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"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - зазначається в дописі.

Водночас українські аси вкотре довели свою професійність, під Києвом було збито і крилату ракету. Про подію повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату «Калібр» ракетою повітря-повітря! Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова. На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху", - зазначив він.