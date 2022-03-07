За 40 минут украинцы уничтожили два вражеских самолета

Оба были сбиты в небе на Киеве и области.

Сегодня вечером, 7 марта, один вражеский самолет был сбит над Киевом системой ПВО, а уже через 40 минут в воздушном бою был сбит второй самолет в окрестностях столицы.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВС Украины.

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"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", — говорится в сообщении.

В то же время украинские асы в очередной раз доказали свой профессионализм, под Киевом была сбита и крылатая ракета. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Под Обуховым час назад наш летчик-ас сбил крылату «Калибр» ракетой воздух-воздух! Это самый высокий пилотаж! Наш летчик-Герой сохранил сейчас десятки, а может, сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова. место уехали местные жители и прислали мне фото воронки от взрыва", - сообщил он.