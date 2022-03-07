Как эвакуироваться на автомобиле: питание, жилье, пробки и маршруты

Массовый выезд в западные области Украины и границы продолжается.

Ситуация на автотрассах ухудшается, в некоторых местах пробки составляют по несколько десятков километров. В " Авто24 " собрали несколько важных советов, которые помогут автомобилистам и пассажирам безопаснее добраться до спокойных регионов.

Что нужно знать о маршрутах?

На 12 день войны люди чаще всего эвакуируются из Запорожской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской областей. Наибольший поток автомобилей заметен на трассах с востока на запад – через Кременчуг, Днепр, Умань, Александрию, Винницу.

В мирное время добраться из восточных областей в, например, Львов, можно было за 12-14 часов. В настоящее время этот маршрут занимает около 2-х суток.

Следует быть готовым, что трафик на дорогах плотный, а средняя скорость в лучшем случае составляет 30-40 км/ч. Однако таких "быстрых" отрезков достаточно мало. Эвакуированные часто преодолевают 250-километровые расстояния за 14 часов (вместо 3-4 часов). Усложняет прохождение и плохое состояние дорог. Хотя главная причина – большое количество блокпостов.

Пробки образуются также из-за того, что большинство украинских дорог не приспособлены к такому безумному трафику. Самые большие пробки сейчас образуются в Кировоградской области и перед Уманью. Там несколько автомобильных потоков сливаются в один.

Поэтому знатоки советуют не направляться в Винницу после Умани, а свернуть на второстепенную параллельную дорогу в нужном вам направлении (например, Белая Церковь, Кременец, Любар или юг страны). Здесь все зависит от того, какой у вас конечный пункт назначения.

Какая ситуация на границе?

Большая пробка также наблюдается на юге. Многие эвакуируются из Одессы на границу с Молдовой и Румынией. Очередь на переход молдаванской границы начинается сразу за блокпостом, стоящим на выезде из города. Поэтому ожидать в такой очереди можно и полтора дня. Многие покидают свои автомобили и направляются к границе пешком. Так получится гораздо быстрее.

Во всех населенных пунктах сегодня установлен комендантский час. Однако машины следуют через города, поселки и села даже ночью. Если это позволяют сделать на блокпосте.

Важный пункт эвакуации — ночлег

Из-за перегрузки дорог путешественники уже не могут добраться до границы так же быстро, как это было в мирное время. А потому к поездке прилагается еще одна ночь, которую нужно провести в надежном и безопасном месте. Если вы можете хорошо распланировать эвакуацию, то можно найти хорошие варианты ночлега в тех городах, через которые вы будете проезжать. Это нужно решить за несколько часов до прибытия. Напишите в чаты или группы, где волонтеры размещают объявления о решении вопросов беженцев. Часто людей расселяют в больницах, школах. Но в помещениях тепло и уютно. Во многих случаях доступно и питание.

Если вы доезжаете до города ночлега ночью, когда уже действует комендантский час, нужно на блокпосту сообщить адрес, с которым у вас условлено о ночлеге. Волонтеры имеют специальные пропуски и проведут вашу машину к месту. По крайней мере, именно так поступают в некоторых населенных пунктах в центральных областях Украины (по трассе Н-01). Часто ночевка полнолуния бесплатная.

Как быть с питанием?

Чаще там, где людей принимают на ночлег, можно сразу и поужинать. Обычно при храмах, больницах есть кухня с горячей едой. В местах, где часто скапливается большое количество машин, верующие местных церквей выносят в автомобили чай с бутербродами. Но многие из тех, кто эвакуируется, старается не тратить время на еду, а скорее добраться до места назначения.

Какая ситуация с топливом?

Практически во всех населенных пунктах, удаленных от мест проведения боев, на АЗС можно найти горючее. Но нужно быть готовым к очереди на 10-15 минут. На автотрассах ситуация хуже – здесь очередь может составлять и несколько часов. Некоторые заправки установили лимит на горючее: на одну машину отпускают не более 10 литров или на определенную круглую сумму (чтобы ускорить очередь). Перед тем как встать в очередь, обязательно убедитесь, что на этой АЗС есть именно тот вид топлива, который вам нужен. Цены в центральных областях остаются довоенными, а вот ближе к западной Украине немного поднимаются.

На некоторых автомобилях, выезжающих из зон проведения боев, можно увидеть импровизированные надписи "Дети".

Часть автомобилистов имеют в багажнике запас топлива и начинают заезжать на АЗС только после прохождения 300-400 км дороги. Следует учитывать, что многочисленные пробки съедают часть горючего. Ведь в Украину вернулись морозы и приходится стоять даже в пробках с работающим двигателем, чтобы согреть автомобиль.