Зеленский получил медаль Свободы Рейгана

Такую награду получили только 10 человек в мире.

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила для президента Владимира Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан.

Об этом сообщили в Офисе президента 7 марта.

Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым 40-й президент США Рональд Рейган посвятил свою жизнь.

"Именно президент Рейган дал решительный толчок разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР", — отмечается в сообщении.

Райан привел известные слова Рейгана: "Прежде всего мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют".

Офис Президента Украины

Заметим, что награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире". За все время существования награды ее лауреатами стали лишь 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Павелл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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