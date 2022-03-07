Самолет Януковича вылетел из Минска

Авиасудно украинского экспрезидента пробыло в городе всего несколько часов.

Информация о том, что самолет экспрезидента Украины Виктора Януковича приземлился в Минске, появилась днем 7 марта, а вечером стало известно, что авиасудно покинуло белорусскую столицу.

Об этом сообщает УНИАН.

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"Сейчас же есть информация о том, что борт Януковича, ранее осужденного в Украине за государственную измену, покинул Минск", — говорится в сообщении.

Добавим, сообщалось, что в столицу Беларуси самолет Януковича прибыл из российского аэропорта "Внуково".

Напомним, 2 марта СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что российские оккупанты перевезли Януковича в Минск и планируют провозгласить его "президентом Украины".

На такое известие глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что даже упоминание фамилии Януковича в контексте происходящих событий звучит дерзко и спровоцирует только еще большее сопротивление.

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