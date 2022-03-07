Як евакуюватися на автомобілі: харчування, житло, затори і маршрути

Масовий виїзд до західних областей України та кордонів продовжується.

Ситуація на автотрасах погіршується, в деяких місцях затори становлять по кілька десятків кілометрів. В "Авто24" зібрали кілька важливих порад, які допоможуть автомобілістам та їхнім пасажирам безпечніше дістатися спокійних регіонів.

Що потрібно знати про маршрути?

На 12 добу війни люди найчастіше евакуюються з Запорізької, Харківської, Київської, Дніпропетровської областей. Найбільший потік автомобілів помітний на трасах зі сходу на захід - через Кременчук, Дніпро, Умань, Олександрію, Вінницю.

В мирний час дістатися зі східних областей до, наприклад, Львова, можна було за 12-14 годин. Нині цей маршрут займає близько 2-х діб.

Потрібно бути готовим, що трафік на дорогах щільний, а середня швидкість в кращому випадку становить 30-40 км/год. Проте таких "швидких" відрізків досить мало. Евакуйовані часто долають 250-кілометрові відстані за 14 годин (замість 3-4 годин). Ускладнює проходження і поганий стан доріг. Хоча головна причина - велика кількість блокпостів.

Затори утворюються також через те, що більшість українських доріг не пристосована до такого шаленого трафіку. Найбільші зараз утворюються в Кіровоградській області і перед Уманню. Саме там декілька автомобільних потоків зливаються в один.

Тому знавці радять не прямувати до Вінниці після Умані, а звернути на другорядну паралельну дорогу в потрібному вам напрямку (наприклад, Біла Церква, Кременець, Любар чи південь країни). Тут все залежить від того, який у вас кінцевий пункт призначення.

Яка ситуація на кордоні?

Великий затор також спостерігається на півдні. Багато евакуюються з Одеси до кордону з Молдовою та Румунією. Черга на перехід молдаванського кордону починається відразу за блокпостом, який стоїть на виїзді з міста. Тому очікувати в такій черзі можна і півтори доби. Багато хто залишає свої автомобілі та прямує до кордону пішки. Так вийде набагато швидше.

В усіх населених пунктах сьогодні встановлена комендантська година. Проте машини прямують через міста, селища та села навіть уночі. Якщо це дозволяють зробити на блокпості.

Важливий пунк евакуації - ночівля

Через перевантаження доріг мандрівники вже не можуть дістатися до кордону так само швидко, як це було у мирний час. А тому до поїздки додається ще одна ніч, яку потрібно провести в надійному і безпечному місці. Якщо ви зможете добре розпланувати евакуацію, то можна знайти непогані варіанти ночівлі в тих містах, через які ви будете проїжджати. Це потрібно вирішити ще за кілька годин до прибуття. Напишіть в чати чи групи, де волонтери розміщують оголошення про вирішення питань біженців. Часто людей розселяють в лікарнях, школах. Але в приміщеннях тепло і затишно. В багатьох випадках доступне і харчування.

Якщо ви доїжджаєте до міста ночівлі вночі, коли вже діє комендантська година, потрібно на блокпосту повідомити адресу, з якою у вас домовлено про ночліг. Волонтери мають спеціальні перепустки і проведуть вашу машину до місця. Принаймні саме так роблять в деяких населених пунктах в центральних областях України (по трасі Н-01). Часто ночівля повнісню безкоштовна.

Як бути з харчуванням?

Найчастіше там, де людей приймають на ночівлю, можна відразу і повечеряти. Зазвичай при храмах, лікарнях є кухня з гарячою їжею. В місцях, де часто скупчується велика кількість машин, віряни місцевих церков виносять до автомобілів чай з бутербродами. Але багато з тих, хто евакуюється, намагається не тратити час на їжу, а швидше дістатися місця призначення.

Яка ситуація з паливом?

Практично в усіх населених пунктах, які віддалені від місць проведення боїв, на АЗС можна знайти пальне. Але потрібно бути готовими до черги на 10-15 хвилин. На автотрасах ситуація гірша - тут черга може становити і кілька годин. Деякі заправки встановили ліміт на пальне: на одну машину відпускають не більше 10 літрів або на певну круглу суму (щоб прискорити чергу). Перед тим, як встати в чергу, обов'язково переконайтеся, що на цій АЗС є саме той вид пального, який вам потрібен. Ціни в центральних областях залишаються довоєнними, а ось ближче до західної України трішки піднімаються.

На деяких автомобілях, які виїжджають з зон проведення боїв, можна побачити імпровізовані написи "Діти".

Частина автомобілістів мають в багажнику запас палива і починають заїжджати на АЗС лише після проходження 300-400 км дороги. Потрібно враховувати, що чисельні затори з'їдають частину пального. Адже до України повернулися морози і доводиться стояти навіть в заторах з працюючим двигуном, щоб зігріти автомобіль.