Група Gorillaz підтримала Україну

Британські музиканти висловили свою підтримку нашій країні.
Культовий гурт Gorillaz зробив у своєму Instagram публікацію, присвячену Україні. Британці підтримали нас у цій жахливій війні.
"Наше кохання та думки з вами, українці і ті росіяни, які проти цієї безглуздої війни. Ми сподіваємося, що ще зіграємо для вас, як тільки це безумство закінчиться, і нехай це станеться незабаром. Ми з Україною!" – свідчить підпис до публікації.
Нагадаємо, раніше підтримали Україну британський актор Люк Еванс, актриса Сальма Гайєк, Стінг та багато інших зірок з усього світу.
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