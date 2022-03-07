Група Gorillaz підтримала Україну

Британські музиканти висловили свою підтримку нашій країні.

Культовий гурт Gorillaz зробив у своєму Instagram публікацію, присвячену Україні. Британці підтримали нас у цій жахливій війні.

"Наше кохання та думки з вами, українці і ті росіяни, які проти цієї безглуздої війни. Ми сподіваємося, що ще зіграємо для вас, як тільки це безумство закінчиться, і нехай це станеться незабаром. Ми з Україною!" – свідчить підпис до публікації.

Нагадаємо, раніше підтримали Україну британський актор Люк Еванс, актриса Сальма Гайєк, Стінг та багато інших зірок з усього світу.

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