У Дніпропетровській області під час пожежі живцем згоріло двоє людей

Внаслідок чого спалахнула пожежа, зараз невідомо.
На Дніпропетровщині вночі 8 березня сталася пожежа у квартирі. Внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася близько 02:50 у селищі Лозуватка Криворізького району. Вогонь спалахнув у квартирі, розташованій на першому поверсі у двоповерховому будинку.
На площі 15 “квадратів” вогонь знищив домашні речі та облицювання стін. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили загиблих чоловіка та жінку.
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