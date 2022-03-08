У Дніпропетровській області під час пожежі живцем згоріло двоє людей

У Дніпропетровській області під час пожежі живцем згоріло двоє людей

Внаслідок чого спалахнула пожежа, зараз невідомо.

На Дніпропетровщині вночі 8 березня сталася пожежа у квартирі. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 02:50 у селищі Лозуватка Криворізького району. Вогонь спалахнув у квартирі, розташованій на першому поверсі у двоповерховому будинку.

На площі 15 “квадратів” вогонь знищив домашні речі та облицювання стін. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили загиблих чоловіка та жінку.

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