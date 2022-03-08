Німеччина анонсувала онлайн-зустріч країн G7: що обговорять

Віртуальна зустріч міністрів сільського господарства запланована на 11 березня.

Німеччина анонсувала онлайн-зустріч країн G7. На ній обговорять вторгнення Росії в Україну та вплив на продовольчу безпеку.

Про це пише видання Reuters.

Віртуальна зустріч міністрів сільського господарства запланована на 11 березня. Головна тема – способи найкращої стабілізації продовольчих ринків в умовах російського нападу на Україну.

“Забезпечення продовольством у Німеччині та Європейському союзі є безпечним, але в деяких країнах за межами ЄС очікується більшої нестачі, особливо там, де сьогодні вже панує дефіцит через такі проблеми, як посуха”, – підкреслив міністр сільського господарства Німеччини Джема Оздеміра.

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