"Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси: список

У вівторок, 8 березня, потяги вирушать з Дніпра, Запоріжжя і Кривого Рогу.

"Укрзалізниця" продовжує виконувати евакуаційні рейси до західний областей з регіонів, які потерпають від війни РФ.

На 8 березня призначено низку поїздів на захід, розповіли у пресслужбі компанії.

Рейси з Дніпра:

911/912 Дніпро-Хелм 10:30

201/202 Дніпро-Львів 17 вагонів, що відправлятимуться о 12:00

212/213 Дніпро-Трускавець, 20 вагонів, 15:00

Рейси із Запоріжжя:

901/902 Запоріжжя-Хелм, 19 вагонів, 11:00

223/224 Запоріжжя-Львів, 17 вагонів, 12:20

227/228 Запоріжжя-Ковель, 19 вагонів, 14:00

Рейси з Кривого Рогу:

915/916 Кривий Ріг-Хелм, 19 вагонів завдовжки, 10:30

222/221 Кривий Ріг-Львів 12 вагонів, 14:00

229/230 Кривий Ріг-Ужгород, 15 вагонів, 19:08

206/205 Кривий Ріг-Чоп 10 вагонів, 20:00

Читайте також: