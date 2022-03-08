"Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси: список

У вівторок, 8 березня, потяги вирушать з Дніпра, Запоріжжя і Кривого Рогу.
"Укрзалізниця" продовжує виконувати евакуаційні рейси до західний областей з регіонів, які потерпають від війни РФ.
На 8 березня призначено низку поїздів на захід, розповіли у пресслужбі компанії.
Рейси з Дніпра:
- 911/912 Дніпро-Хелм 10:30
- 201/202 Дніпро-Львів 17 вагонів, що відправлятимуться о 12:00
- 212/213 Дніпро-Трускавець, 20 вагонів, 15:00
Рейси із Запоріжжя:
- 901/902 Запоріжжя-Хелм, 19 вагонів, 11:00
- 223/224 Запоріжжя-Львів, 17 вагонів, 12:20
- 227/228 Запоріжжя-Ковель, 19 вагонів, 14:00
Рейси з Кривого Рогу:
- 915/916 Кривий Ріг-Хелм, 19 вагонів завдовжки, 10:30
- 222/221 Кривий Ріг-Львів 12 вагонів, 14:00
- 229/230 Кривий Ріг-Ужгород, 15 вагонів, 19:08
- 206/205 Кривий Ріг-Чоп 10 вагонів, 20:00
Читайте також: