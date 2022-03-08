"Укрзализныця" продолжает проводить эвакуационные рейсы: список

Во вторник, 8 марта, поезда отправятся из Днепра, Запорожья и Кривого Рога.
"Укрзализныця" продолжает выполнять эвакуационные рейсы в западные области из регионов, страдающих от войны РФ.
На 8 марта назначен ряд поездов на запад, рассказали в пресс-службе компании.
Рейсы из Днепра:
- 911/912 Днепр-Хелм 10:30
- 201/202 Днепр-Львов 17 вагонов, которые будут отправляться в 12:00
- 212/213 Днепр-Трускавец, 20 вагонов, 15:00
Рейсы из Запорожья:
- 901/902 Запорожье-Хелм, 19 вагонов, 11:00
- 223/224 Запорожье-Львов, 17 вагонов, 12:20
- 227/228 Запорожье-Ковель, 19 вагонов, 14:00
Рейсы из Кривого Рога:
- 915/916 Кривой Рог-Хелм, 19 вагонов длиной, 10:30
- 222/221 Кривой Рог-Львов 12 вагонов, 14:00
- 229/230 Кривой Рог-Ужгород, 15 вагонов, 19:08
- 206/205 Кривой Рог-Чоп 10 вагонов, 20:00
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