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"Укрзализныця" продолжает проводить эвакуационные рейсы: список

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"Укрзализныця" продолжает проводить эвакуационные рейсы: список

Укрзализныця

Во вторник, 8 марта, поезда отправятся из Днепра, Запорожья и Кривого Рога.

"Укрзализныця" продолжает выполнять эвакуационные рейсы в западные области из регионов, страдающих от войны РФ.

На 8 марта назначен ряд поездов на запад, рассказали в пресс-службе компании.

Рейсы из Днепра:

  • 911/912 Днепр-Хелм 10:30
  • 201/202 Днепр-Львов 17 вагонов, которые будут отправляться в 12:00
  • 212/213 Днепр-Трускавец, 20 вагонов, 15:00

Рейсы из Запорожья:

  • 901/902 Запорожье-Хелм, 19 вагонов, 11:00
  • 223/224 Запорожье-Львов, 17 вагонов, 12:20
  • 227/228 Запорожье-Ковель, 19 вагонов, 14:00

Рейсы из Кривого Рога:

  • 915/916 Кривой Рог-Хелм, 19 вагонов длиной, 10:30
  • 222/221 Кривой Рог-Львов 12 вагонов, 14:00
  • 229/230 Кривой Рог-Ужгород, 15 вагонов, 19:08
  • 206/205 Кривой Рог-Чоп 10 вагонов, 20:00

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