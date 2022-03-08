Германия анонсировала онлайн-встреч стран G7: что обсудят

Виртуальная встреча министров сельского хозяйства намечена на 11 марта.
Германия анонсировала онлайн-встречу стран G7. На ней обговорят вторжение России в Украины и влияние на продовольственную безопасность.
Об этом пишет издание Reuters.
Виртуальная встреча министров сельского хозяйства запланирована на 11 марта. Главная тема - способы наилучшей стабилизации продовольственных рынков в условиях российского нападения на Украину.
“Обеспечение продовольствием в Германии и Европейском союзе безопасно, но в некоторых странах за пределами ЕС можно ожидать большей нехватки, особенно там, где сегодня уже царит дефицит из-за таких проблем, как засуха”, — подчеркнул министр сельского хозяйства Германии Джема Оздемира.
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