У Хмельницькому відновлюється дистанційне навчання у школах

До освітнього процесу залучать дітей-переселенців.
Від середи, 9 березня, у школах Хмельницького відновлюється дистанційне навчання.
Про це повідомила керівниця департаменту освіти та науки Ольга Кшановська, пише Суспільне.
Дистанційка розпочнеться в учнів 1-11 класів. Це також стосується і позашкільної освіти. Натомість робота дитячих садочків не відновлюється.
“Доречно розпочати освітній процес, бо це трішки відволіче, буде можливість в дітей продовжити навчання, бо у нас немає такої небезпеки, як ми маємо в східних регіонах. Всі повністю класи будемо відновлювати, будемо дивитися, яка кількість діток. Дехто виходить на зв'язок, дехто не виходить", - розповіла вона.
За словами Ольги Кшановської, до навчального процесу залучать дітей-переселенців, які наразі проживають у Хмельницькому. Під час навчання основний акцент буде на завданнях, як мають бути вирішенні під час уроку.
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