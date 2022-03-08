В Хмельницком возобновляется дистанционное обучение в школах

К образовательному процессу привлекут детей-переселенцев.

Со среды, 9 марта, в школах Хмельницкого возобновляется дистанционное обучение.

Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Ольга Кшановская, пишет Общественное.

Дистанционка начнется у учащихся 1-11 классов. Это касается и внешкольного образования. Работа детских садов не возобновляется.

“Уместно начать образовательный процесс, потому что это немного отвлечет, будет возможность у детей продолжить учебу, потому что у нас нет такой опасности, как мы имеем в восточных регионах. Все полностью классы будем восстанавливать, будем смотреть, какое количество детей. Некоторые выходят на связь, некоторые не выходят", — рассказала она.

По словам Ольги Кшановской, в учебный процесс привлекут детей-переселенцев, проживающих в Хмельницком. Во время обучения основной упор будет на заданиях, которые обязаны будут быть решены на уроке.

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