В Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу"

В Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу"

В Украине запущен проект "Работа в тылу". Это биржа волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн).

Проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.

На сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работе с международными блоггерами.

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