В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

В Україні запустили проєкт "Робота в тилу". Це біржа волонтерських робіт (як онлайн, так і офлайн).

Проєкт створив українець Артур Федоренко. На біржі можна опублікувати запит на роботу або фахівця.

На сайті "Робота в тилу" можна знайти запити на розробників, Вантажні перевезення, а також боротьбу з пропагандою РФ. Також тут шукають дизайнерів, ілюстраторів і фахівців по роботу з міжнародними блогерами.

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