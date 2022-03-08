Из радио в Мариуполе полилась российская пропаганда (видео)

Из радио в Мариуполе полилась российская пропаганда (видео)

Оккупанты угрожают гражданским по радио.

Российские оккупантиы захватили радиоэфир в Мариуполе Донецкой области и транслируют свою ложную пропаганду с запугиваниями местных жителей.

Об этом свидетельствует видеозапись, на которой зафиксирована соответствующая радиотрансляция.

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Заметим, что оккупанты распространяют неправду о том, будто украинское военное командование сбежало и резервы разбиты. Это абсолютная ложь.

"Вы находитесь в полном окружении. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации "Донецкой народной республики" вышли к границам Донецкой области. Ваше командование сбежало, резервы разбиты. Помощи не будет. При дальнейшем сопротивлении вы обречены на смерть. Ваш единственный шанс выжить – сложить оружие и уйти из Мариуполя по гуманитарному коридору", – говорится в заявлении пропагандистов.

Напомним, 8 марта российские оккупанты помешали эвакуации мирного населения из Мариуполя, начав атаку в направлении гуманитарного коридора.

Из-за блокады города российскими оккупантами от обезвоживания умер ребенок. В Мариуполе нет воды, света, тепла и связи.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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