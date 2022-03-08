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У ДПСУ розповіли про черги на кордоні: де найбільші скупчення українців

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У ДПСУ розповіли про черги на кордоні: де найбільші скупчення українців

УНІАН

Відсутні черги на кордоні з Молдовою.

На кордонах України досі не припиняються черги з громадян, які хочуть виїхати з країни через російську війну. 

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на 8 березня.

Республіка Польща:

  • "Ягодин" - 50 л/а, 200 пішоходів;
  • "Устилуг" - 120 л/а, 400 пішоходів;
  • "Угринів" - 250 л/а, 500 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 370 л/а, 150 пішоходів;
  • "Грушів" - 300 л/а, 500 пішоходів;
  • "Краківець" - 500 л/а, 1500 пішоходів; 
  • "Шегині" - 780 л/а, 1200 пішоходів;
  • "Смільниця" - 300 л/а, 200 пішоходів;

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" - 100 л/а, 50 пішоходів;
  • "Ужгород" - 100 л/а, 500 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - 100 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" - 45 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 35 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Солотвино" - 70 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 200 л/а, 150 пішоходів.

Республіка Молдова:  

  • на пунктах пропуску "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" - черги відсутні.

 До слова, в ООН повідомляли, що через російську війну покинули свої домівки 1,7 млн українців.

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