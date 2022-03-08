У ДПСУ розповіли про черги на кордоні: де найбільші скупчення українців

Відсутні черги на кордоні з Молдовою.
На кордонах України досі не припиняються черги з громадян, які хочуть виїхати з країни через російську війну.
У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на 8 березня.
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 50 л/а, 200 пішоходів;
- "Устилуг" - 120 л/а, 400 пішоходів;
- "Угринів" - 250 л/а, 500 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 370 л/а, 150 пішоходів;
- "Грушів" - 300 л/а, 500 пішоходів;
- "Краківець" - 500 л/а, 1500 пішоходів;
- "Шегині" - 780 л/а, 1200 пішоходів;
- "Смільниця" - 300 л/а, 200 пішоходів;
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 100 л/а, 50 пішоходів;
- "Ужгород" - 100 л/а, 500 пішоходів.
- "Малі Селменці" - 100 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" - 45 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 20 л/а, 0 пішоходів;
- "Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів;
- "Лужанка" - 35 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Солотвино" - 70 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 200 л/а, 150 пішоходів.
Республіка Молдова:
- на пунктах пропуску "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" - черги відсутні.
До слова, в ООН повідомляли, що через російську війну покинули свої домівки 1,7 млн українців.
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