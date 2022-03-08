У ДПСУ розповіли про черги на кордоні: де найбільші скупчення українців

У ДПСУ розповіли про черги на кордоні: де найбільші скупчення українців

Відсутні черги на кордоні з Молдовою.

На кордонах України досі не припиняються черги з громадян, які хочуть виїхати з країни через російську війну.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на 8 березня.

Республіка Польща:

"Ягодин" - 50 л/а, 200 пішоходів;

"Устилуг" - 120 л/а, 400 пішоходів;

"Угринів" - 250 л/а, 500 пішоходів;

"Рава-Руська" - 370 л/а, 150 пішоходів;

"Грушів" - 300 л/а, 500 пішоходів;

"Краківець" - 500 л/а, 1500 пішоходів;

"Шегині" - 780 л/а, 1200 пішоходів;

"Смільниця" - 300 л/а, 200 пішоходів;

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 100 л/а, 50 пішоходів;

"Ужгород" - 100 л/а, 500 пішоходів.

"Малі Селменці" - 100 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 45 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 35 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 70 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 200 л/а, 150 пішоходів.

Республіка Молдова:

на пунктах пропуску "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" - черги відсутні.

До слова, в ООН повідомляли, що через російську війну покинули свої домівки 1,7 млн українців.

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