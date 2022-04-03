Японія підтримує посилення санкцій проти Росії

Зокрема міністр фінансів Японії підтримує посилення антиросійських санкцій.

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда заявив про необхідність і далі вводити і посилювати санкції проти Росії.

В японському уряді наголошують, що посилення санкцій проти Росії на сьогодні є "єдиним шляхом".

Про це пише Bloomberg з посиланням на телеканал NHK.

За словами міністра, російська економіка не відновлюється, і "це факт", на це впливає заморожування активів та заборона на експорт.

Він додав, що додаткові заходи будуть розглянуті у співпраці з міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, Японія заборонила експорт предметів розкоші до РФ.

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