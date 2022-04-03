У Путіна заявили, що вони прийматимуть оплату за газ у валюті

У Путіна заявили, що вони прийматимуть оплату за газ у валюті

Держава-окупант конвертуватиме валюту в рублі.

Західні держави продовжать платити за російський газ у валюті, а російські банки переводитимуть кошти у рублі.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють засоби масової пропаганди РФ.

Пєсков заявив, що західні держави продовжать платити за російський газ в іноземній валюті відповідно до укладених договорів.

"Але при цьому кінцева оплата все-таки буде надходити продавцю - "Газпрому" - саме в рублях шляхом вже придбання за ці євро російських рублів", - заявив прессекретар диктатора РФ.

Нагадаємо, Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Роберт Габек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.

Також у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу. Вже від початку квітня литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу.

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