Япония поддерживает ужесточение санкций против России

В частности, министр финансов Японии поддерживает усиление антироссийских санкций.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о необходимости и дальше вводить и ужесточать санкции против России.

В японском правительстве отмечают, что усиление санкций против России на сегодняшний день является "единственным путем".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на телеканал NHK.

По словам министра, российская экономика не восстанавливается, и "это факт", на это влияет замораживание активов и запрет на экспорт.

Он добавил, что дополнительные меры будут рассмотрены в сотрудничестве с международным сообществом.

Напомним, Япония запретила экспорт предметов роскоши в РФ.

Читайте также: