Японский телеканал создал украинскую версию сайта

Теперь можно читать и смотреть новости из Японии с субтитрами на украинском языке.

Японский телеканал NHK WORLD JAPAN создал украинскую версию сайта.

Об этом сообщило Посольство Японии в Украине в Facebook.

"Теперь на сайте общественного вещателя NHK WORLD JAPAN с помощью технологии искусственного интеллекта можно читать и смотреть новости из Японии с субтитрами на украинском языке", — говорится в сообщении.

Фото: Посольство Японии в Украине

Читать и просматривать новости можно по ссылкам: www.nhk.or.jp и www3.nhk.or.jp.

Напомним, российский рынок останется без японских автомобильных премиум-класса.

Читайте также: