Три крупнейших банка Японии прекращают долларовые операции со "Сбербанком"

Три крупнейших банка Японии прекращают долларовые операции со "Сбербанком"

Многие японские компании, работающие в России, используют "Сбербанк" для своих расчетных нужд.

Три крупных банка Японии прекратят долларовые операции и денежные переводы с крупнейшим российским финансовым учреждением "Сбербанком" из-за санкций США в ответ на вторжение в Украину.

Об этом пишет Japan Today.

Решение о прекращении сделок приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp.

По словам источников, срыв долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, которые ведут бизнес в России, искать альтернативные способы урегулирования платежей, такие как использование банков за пределами США.

Соединенные Штаты добавили "Сбербанк" в свой санкционный список в феврале, и запрет на долларовые операции с банком вступит в силу в субботу.

Три японских банка уже приостановили сделки с другими крупными российскими банками, в том числе со вторым по величине финансовым учреждением в стране "ВТБ Банк".

Напомним, Великобритания исключила из списка санкций Тинькова и бизнес-партнера Абрамовича.

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