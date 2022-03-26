В Бердянске прекращают работу некоторые банки: список

В частности, прекращает работу государственный Ощадбанк.
Во временно оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области перестают работать некоторые банковские учреждения.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что с понедельника, 28 марта, в городе не будет работать ряд банковских учреждений:
- "Альфабанк",
- "Ощадбанк",
- "Аваль".
Отмечается, пока будут работать:
- "ПриватБанк" (суббота и воскресенье выходной),
- "А-банк",
- "ТАС банк",
- "Укргазбанк".
В Запорожской ОВА отмечают, что в Бердянске продолжается давление со стороны кафиров на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В свою очередь, украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, на волонтерских началах продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.
Как сообщалось, объявленная российскими оккупантами "мэром" Мелитополя Галина Данильченко пытается присвоить гуманитарную помощь, которую отправили из Запорожья.