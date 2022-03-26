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В Бердянске прекращают работу некоторые банки: список

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В Бердянске прекращают работу некоторые банки: список

УНИАН

В частности, прекращает работу государственный Ощадбанк.

Во временно оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области перестают работать некоторые банковские учреждения.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что с понедельника, 28 марта, в городе не будет работать ряд банковских учреждений:

  • "Альфабанк",
  • "Ощадбанк",
  • "Аваль".

Отмечается, пока будут работать:

  • "ПриватБанк" (суббота и воскресенье выходной),
  • "А-банк",
  • "ТАС банк",
  • "Укргазбанк".

В Запорожской ОВА отмечают, что в Бердянске продолжается давление со стороны кафиров на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В свою очередь, украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, на волонтерских началах продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.

Как сообщалось, объявленная российскими оккупантами "мэром" Мелитополя Галина Данильченко пытается присвоить гуманитарную помощь, которую отправили из Запорожья.

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