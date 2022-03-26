У Бердянську припиняють працювати деякі банки: список

Зокрема, припиняє роботу державний "Ощадбанк".
У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області припиняють працювати деякі банківські установи.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що від понеділка, 28 березня, в місті не буде працювати низка банківських установ:
- "Альфабанк",
- "Ощадбанк",
- "Аваль".
Зазначається, поки працюватимуть:
- "ПриватБанк" (субота та неділя вихідний),
- "А-банк",
- "ТАС банк",
- "Укргазбанк".
В Запорізькій ОВА зазначають, що в Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців. Своєю чергою, українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, на волонтерських засадах продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.
Як повідомлялося, оголошена російськими окупантами "мером" Мелітополя Галина Данильченко намагається привласнити гуманітарну допомогу, яку відправили із Запоріжжя.