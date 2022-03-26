У Бердянську припиняють працювати деякі банки: список

Зокрема, припиняє роботу державний "Ощадбанк".

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області припиняють працювати деякі банківські установи.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що від понеділка, 28 березня, в місті не буде працювати низка банківських установ:

"Альфабанк",

"Ощадбанк",

"Аваль".

Зазначається, поки працюватимуть:

"ПриватБанк" (субота та неділя вихідний),

"А-банк",

"ТАС банк",

"Укргазбанк".

В Запорізькій ОВА зазначають, що в Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців. Своєю чергою, українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, на волонтерських засадах продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.

Як повідомлялося, оголошена російськими окупантами "мером" Мелітополя Галина Данильченко намагається привласнити гуманітарну допомогу, яку відправили із Запоріжжя.

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