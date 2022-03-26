Церковный календарь на 27 марта — кому молятся верующие

Какому святому молиться 27 марта и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 27 марта день в церковном календаре

27 марта церковь чтит преподобного Венедикта. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 27 марта – день памяти преподобного Венедикта

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В воскресенье, 27 марта 2022 года, Церковь чтит память преподобного Венедикта.

Святой Венедикт – сын знатного римлянина из Нурсии. Еще в раннем детстве его отправили на учебу в Рим. Однако юноша покинул город с другими благочестивыми людьми, решившими жить подальше от суеты столицы. Венедикт поселился в небольшом городке высоко в горах, в Аффиде (недалеко от Субиако). В то время ему было 20 лет.

Впоследствии святой Венедикт понял, что свою жизнь хочет прожить отшельником. Случилось это после случайной встречи с монахом Романом, жившим в монастыре рядом с Субиако. Именно монах показал юноше пещеру у озера на реке Анио, а также приносил туда ему еду.

Венедикт прожил в пещере три года. За это время он закалился как физически, так и духовно. Люди начали приходить к отшельнику, чтобы поговорить с ним, а монахи из соседнего монастыря попросили святого возглавить их обитель после смерти настоятеля.

Святой Венедикт имел слишком строгие представления о монашеской жизни и общине они не понравились. Поэтому он покинул монастырь и вернулся в печер после того, как его чуть не отравили.

Постепенно в одиночестве он составил для себя полную картину того, как должна выглядеть жизнь монаха. Своих учеников, которых осталось немало, святой Венедикт разделил на 12 групп, у каждой из которых был свой настоятель. Сам Венедикт только следил за всеми.

Монастырь Монте-Кассино, основавший преподобный Венедикт / commons.wikimedia.org

Из-за зависти местных монахов 530 года он был вынужден переселиться на гору Кассино (юг). Там он основал свой известный монастырь Монте-Кассино. Существует даже предание, что Венедикт своей священной молитвой воскресил сына крестьянина из соседнего села.

Позже для общины Монте-Кассино преподобный Венедикт составил свой знаменитый устав, ставший главным для западного монашества. Впоследствии это стало известно на весь свой орден бенедиктинцев.

Святой Венедикт умер в 547 году в монастыре Монте-Кассино. А в 1964 году Папа Павел VI провозгласил его покровителем всей Европы.

Церковный календарь на 27 марта: видео