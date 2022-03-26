Церковний календар на 27 березня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 27 березня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який 27 березня день в церковному календарі

27 березня церква вшановує преподобного Венедикта. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 березня — день пам’яті преподобного Венедикта

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У неділю, 27 березня 2022 року, Церква вшановує пам’ять преподобного Венедикта.

Святий Венедикт - син знатного римлянина з Нурсії. Ще в ранньому дитинстві його відправили на навчання до Риму. Проте юнак покинув місто з іншими благочестивими людьми, які вирішили жити подалі від суєти столиці. Венедикт оселився в невеликому містечку високо в горах, в Аффіді (неподалік Субіако). На той час йому було 20 років.

Згодом святий Венедикт зрозумів, що своє життя бажає прожити відлюдником. Сталося це після випадкової зустрічі з ченцем Романом, який жив в монастирі поряд з Субіако. Саме чернець показав юнаку печеру біля озера на річці Аніо, а також приносив туди йому їжу.

Венедикт прожив в печері 3 роки. За цей час він загартувався як фізично, так і духовно. Люди почали приходити до самітника, щоб поговорити з ним, а ченці з сусіднього монастиря попросили святого очолити їх обитель після смерті настоятеля.

Святий Венедикт мав надто строгі уявлення про чернече життя і громаді вони не сподобалися. Тому він покинув монастир та повернувся в печеру після того, як його ледве не отруїли.

Поступово на самоті він склав для себе повну картину того, як повинно виглядати життя ченця. Своїх учнів, яких залишилося чимало, святий Венедикт розділив на 12 груп, в кожної з яких був свій настоятель. Сам Венедикт лише наглядав за всіма.

Монастир Монте-Кассіно, який заснував преподобний Венедикт / commons.wikimedia.org

Через заздрість місцевих ченців 530 року він був змушений переселитися на гору Кассіно (південь). Саме там він заснував свій відомий монастир Монте-Кассіно. Існує навіть переказ, що Венедикт своєю священною молитвою воскресив сина селянина з сусіднього села.

Пізніше для громади Монте-Кассіно преподобний Венедикт склав свій знаменитий статут, який став головним для західного чернецтва. Згодом це став відомий на весь свій орден бенедиктинців.

Святий Венедикт помер 547 року в своєму монастирі Монте-Кассіно. А 1964 року папа Павло VI проголосив його покровителем всієї Європи.

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