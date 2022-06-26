У розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька

У розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька

Українські сили продовжать оборону в районі Лисичанська, оскільки утримувати фронт у Сєвєродонецьку вже неможливо.

Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька, – це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Reuters.

Він підкреслив, що Росія застосовує "маріупольську тактику", стираючи місто з лиця землі. В таких умовах тримати оборону на руїнах Сєвєродонецька неможливо. У зв'язку з цим війська відійшли на височини в Лисичанську.

"Тому українські сили йдуть на більш високі землі для продовження оборонних операцій", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ доведеться відходити із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські війська майже без втрат відступили із Золотого та Гірського Луганської області.

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН